2019-06-03T04:09:44+03:00
Общество

В Омской области из-за разбитой дороги врач не смог добраться до ребенка

Дорогу развезло после дождя [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видеоСтоп-кадр из видеоФото: vk.com
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Инцидент произошел в городе Тара на севере Омской области. Все случилось еще 31 мая, однако известно об этом стало только сейчас. Жительница одной из улиц в Таре вызвала врача-педиатра на дом, так как ее ребенок заболел. Однако врач не смог добраться до дома женщины - машина марки «Нива» попросту увязла в грязи. Накануне в Таре прошли сильные дожди и дорогу развезло настолько, что проехать там невозможно.

- На улице 16-я линия к ребенку не смог попасть врач-педиатр. Ранее в июне 2018 года жители улицы 16-я линия обращались к президенту, попросив помочь с ремонтом дороги. В этом году обращались к властям нашего города. Такая проблема каждый год, - написала омичка в соцсетях.

Как сообщили местные жители машину пришлось вытаскивать «Камазом». Неизвестно, добрался ли врач до дома ребенка. В комментариях к записи многие написали, что машины регулярно застревают на этой дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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