Омичи жалуются на потоп, который случился в их многоэтажке из-за дырявой крыши

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-02T15:16:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Жильцы дома на улице 2-я Солнечная, 29 на окраине Омска бьют тревогу. Во время недавнего дождя их многоэтажку просто залило. На видео, попавшем в соцсети, видно, что потоки воды бегут по электропроводке. Виной всему старая крыша с дырами, чинить которую коммунальщики отказываются – требуют от жильцов сначала погасить долги за капремонт.

– Мы, жители этого дома, вынуждены были уехать к родственникам, – рассказывает автор поста. – У нас электроплиты, готовить теперь не на чем. Мало того, что воды горячей нет (отключили по графику), так вот сюрприз – и электричество отсутствует. Детей покормить нечем, продукты все испортились. А у управляющей компании ответ один: заявки по электричеству мы не принимаем, это ваши проблемы.

Топит подъезд на ул. 2-я Солнечная, 29 (01.06.2019). ЧП Омск - vk.com/chp55 Подпишитесь на горячую ленту новостей Омска и области: ДТП Происшествия Новости Интересные события Аварии Видеорегистраторы Дорожные войны Драки

ИСТОЧНИК KP.RU