«Новые» трамваи из Москвы прибудут в Омск зимой

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-31T14:37:51+03:00

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Уже известно, что в Омск в скором времени прибудут списанные московские трамваи. Для нашего города – это настоящий подарок от москвичей, ведь сейчас у нас ездят очень старые трамваи, которым уже больше 20 лет, их состояние оставляет желать лучшего. Московские трамваи прибудут в Омск в январе-феврале 2020 года. Ожидается, что на рельсы выйдут 10 вагонов, это произойдет ближе к весне, так как трамваи нужно будет подготовить к выходу – отмыть и покрасить.

- Две недели назад ездил в Москву и лично отбирал трамваи, которые мы заберем. Трамваи находятся в очень хорошем состоянии: они 2007–2009 годов выпуска. Для трамвая 10 лет – это не возраст. У нас работают и 20-летние трамваи. Те 5 вагонов, что мы привезли из Москвы в 2016 году – они 1996 года выпуска и выглядят хорошо, – рассказал глава омского дептранса Александр Вялков в интервью «Радио России Омск».

Трамваи достанутся Омску бесплатно, город заплатит только за доставку вагонов из Москвы в Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU