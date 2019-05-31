2019-05-31T14:37:51+03:00
Общество

«Новые» трамваи из Москвы прибудут в Омск зимой

Москвичам они отслужили всего десять лет
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
«Новые» трамваи из Москвы прибудут в Омск зимой«Новые» трамваи из Москвы прибудут в Омск зимойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Уже известно, что в Омск в скором времени прибудут списанные московские трамваи. Для нашего города – это настоящий подарок от москвичей, ведь сейчас у нас ездят очень старые трамваи, которым уже больше 20 лет, их состояние оставляет желать лучшего. Московские трамваи прибудут в Омск в январе-феврале 2020 года. Ожидается, что на рельсы выйдут 10 вагонов, это произойдет ближе к весне, так как трамваи нужно будет подготовить к выходу – отмыть и покрасить.

- Две недели назад ездил в Москву и лично отбирал трамваи, которые мы заберем. Трамваи находятся в очень хорошем состоянии: они 2007–2009 годов выпуска. Для трамвая 10 лет – это не возраст. У нас работают и 20-летние трамваи. Те 5 вагонов, что мы привезли из Москвы в 2016 году – они 1996 года выпуска и выглядят хорошо, – рассказал глава омского дептранса Александр Вялков в интервью «Радио России Омск».

Трамваи достанутся Омску бесплатно, город заплатит только за доставку вагонов из Москвы в Омск.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Омский аэропорт теперь официально носит имя Карбышева
Телеканалы - детям
Омская студентка выплатит 200 тысяч «РЖД» за отказ у них работать
Открытие в Омском ГАУ учебного класса фирмы KRONE
Испытания трубопроводов пройдут в Омске 6 июня
Омичку, зарубившую мужа топором, осудили почти на 5 лет
В Омске поймали пьяного лихача на «Инфинити»
Омичу, в шутку заминировавшему «Кристалл», дали 3 года условно
Омич по просьбе своей бабушки расправился с ее сожителем
1 июня 2019 г. бесплатные процедуры для детей в ЛИНЛАЙН
Стало известно, что делал перед самой пропажей омский подросток, исчезнувший в день последнего звонка
Омская пенсионерка с паспортом СССР доказала свое право проживать в комнате общаги
Выкинуть или оставить?
«Врач из ООН» обманул омичку на 1,5 тысячу долларов
Премьера на телеканале «Супер» с Борисом Дергачевым: голая правда про мужчин
«Грозу» Островского экранизировали в декорациях современной России
Боец Шлеменко из Омска обвинил хоккеиста Ковальчука в пропаганде алкоголизма
В Омске умерла одна из собак, выбегавших после каждого ДТП на Демьяна Бедного
Фестиваль фейерверков в Омске из Чернолучья перенесли на «Зеленый остров»
В Омске на лето отменили электричку до Москаленок
В Омске водитель на «Калине» сбил мотоциклистку
Омичка украла у работодателя 1 миллион рублей
Полежаев - о своем новом храме: Сопротивление на старте не отменит гордости на финише. Так было с Успенским собором
Омичи пытаются спасти бельчат, у которых погибла мать