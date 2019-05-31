2019-05-31T14:03:08+03:00
Общество

Омская студентка выплатит 200 тысяч «РЖД» за отказ у них работать

Деньги у нее потребовали в суде
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омская студентка выплатит 200 тысяч «РЖД» за отказ у них работатьОмская студентка выплатит 200 тысяч «РЖД» за отказ у них работатьФото: пресс-служба администрации города Омска
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Абитуриентка перед поступлением в университет получила целевое направление от «РЖД». В рамках договора «РЖД» должен был оплатить учебу девушке, а она – отработать в течение 4 лет в «РЖД». Однако после завершения обучения девушка не спешила появляться на рабочем месте, куда ее позвали после того, как она получила диплом. Ей направляли несколько писем, в получении которых она расписывалась, игнорируя их содержание.

Компания сначала потребовала у бывшей студентки компенсировать расходы на обучение и выплату стипендий, а затем и обратилась в суд. Однако девушка не пришла и в суд, поэтому решение по делу было вынесено без нее.

- По решению суда исковые требования ОАО «РЖД» удовлетворены, с ответчика взысканы расходы на обучение в размере 207000 рублей, - сообщили в пресс-службе Ленинского суда.

У девушки пока еще есть возможность оспорить решение суда, оно не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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