Омичу, в шутку заминировавшему «Кристалл», дали 3 года условно

СЕГОДНЯ 12:01 2019-05-31T12:01:52+03:00

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Молодого человека накануне Нового года, по всей видимости, выгнали из паба в КДЦ «Кристалл». Обиженный, он вышел на площадь перед торговым комплексом и решил пошутить. Омич позвонил в службу спасения и сказал, что в пабе, расположенном в «Кристалле», заложена бомба. На проверку здания выехали специалисты, которые эвакуировали оттуда всех людей и проверили здание.

- Объект был проверен на наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств, в ходе проверки установлено, что вышеуказанное сообщение оказалось ложным и опасность взрыва отсутствует, - рассказали в пресс-службе Первомайского суда.

На омича завели уголовное дело, мужчина полностью признал свою вину. В качестве наказания ему назначили 3 года тюрьмы условно. Также он должен будет выплатить в пользу УМВД России по городу Омску 12 тысяч в качестве возмещения ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU