Фестиваль фейерверков в Омске из Чернолучья перенесли на «Зеленый остров»

СЕГОДНЯ 08:49 2019-05-31T08:49:23+03:00

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Уже полюбившийся омичам международный фестиваль фейерверков пройдет в этом году в Омске в четвертый раз. В прошлые годы фестиваль проходил в Чернолучье, однако в этом году организаторы планируют перенести мероприятие в город. Уже известно, что фестиваль состоится 3 августа, в день города. Площадкой для проведения фестиваля станет парк «Зеленый остров».

По всей видимости, организаторы хотят привлечь на фестиваль больше омичей, ведь добираться в Чернолучье на общественном транспорте весьма проблематично, и не все омичи имеют автомобили. Также организаторы сообщили, что специальных парковок у парка не будет – всех от парка развезут на общественном транспорте специальные автобусы.

В комментариях в группе фестиваля уже многие омичи высказали недовольства. Кто-то сокрушается о том, что придется добираться автобусом, а кто-то предположил, что в парке очень мало места. Большинство же омичей беспокоит другой вопрос – набережную в парке пообещали обнести забором из-за ее аварийного состояния, поэтому пока неясно, как будет решаться этот вопрос.

Однако некоторые омичи довольны таким решением – выстрелы фейерверков многие смогут увидеть прямо из окна квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU