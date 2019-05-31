Фестиваль фейерверков в Омске из Чернолучья перенесли на «Зеленый остров»
Уже полюбившийся омичам международный фестиваль фейерверков пройдет в этом году в Омске в четвертый раз. В прошлые годы фестиваль проходил в Чернолучье, однако в этом году организаторы планируют перенести мероприятие в город. Уже известно, что фестиваль состоится 3 августа, в день города. Площадкой для проведения фестиваля станет парк «Зеленый остров».
По всей видимости, организаторы хотят привлечь на фестиваль больше омичей, ведь добираться в Чернолучье на общественном транспорте весьма проблематично, и не все омичи имеют автомобили. Также организаторы сообщили, что специальных парковок у парка не будет – всех от парка развезут на общественном транспорте специальные автобусы.
В комментариях в группе фестиваля уже многие омичи высказали недовольства. Кто-то сокрушается о том, что придется добираться автобусом, а кто-то предположил, что в парке очень мало места. Большинство же омичей беспокоит другой вопрос – набережную в парке пообещали обнести забором из-за ее аварийного состояния, поэтому пока неясно, как будет решаться этот вопрос.
Однако некоторые омичи довольны таким решением – выстрелы фейерверков многие смогут увидеть прямо из окна квартир.
ИСТОЧНИК KP.RU