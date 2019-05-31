2019-05-31T08:21:46+03:00
Общество

В Омске на лето отменили электричку до Москаленок

Это связано с переходом на другой график
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске на лето отменили электричку до МоскаленокВ Омске на лето отменили электричку до МоскаленокФото: пресс-служба администрации города Омска
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В Омской области с 3 июня меняется расписание нескольких электропоездов. Это связано с меньшим потоком людей и переходом на летний график.

В пресс-службе «Омск-Пригород» сообщили, что электрички №6668/6348 Омск - Колония -Татарская отправлением со станции Омск в 13.30 и №6347/6667 Татарская - Колония - Омск отправлением со станции Татарская в 19.54 будут курсировать ежедневно.

Еще одно изменение коснется электрички №6486 Москаленки — Омск. Обычно он отправлялся со станции Москаленки в 18.57, однако в летний период эта электричка ходить не будет. Ее отменяют на период с 10 июня по 30 августа. Омичей попросили планировать свои поездки заранее с учетом изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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