2019-05-31T04:15:48+03:00
Общество

В Омске снова заканчиваются проездные карты

К июлю в продажу поступят 20 тысяч
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске снова заканчиваются проездные картыВ Омске снова заканчиваются проездные картыФото: пресс-служба администрации города Омска
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Омское муниципальное предприятие «Пассажирсервис» уже в седьмой раз в этом году заказывает партию электронных проездных «Омка». Очередной аукцион на поставку карт предприятие объявило на портале единой информационной системы в сфере закупок «Госзакупки».

Планируется, что в Омск поставят партию из 20 тысяч транспортных карт. Предприятие заплатит за них 820 тысяч рублей. Так, запасы гражданских проездных пополнятся на 7 тысяч карт «Омка», студенческих проездных закупят 4 тысячи штук, школьных - 3 тысячи, карт для пенсионеров - 5 тысяч штук. Еще 1000 карт закупят для кондукторов. Все карты поступят в продажу в июле.

Отметим, что пока дефицита карт в киосках нет. По всей видимости, карты пользуются большим спросом, поэтому их решили закупить заранее, чтобы избежать ситуации, как в начале года, когда за проездными омичи становились в очереди. Проездные по-прежнему будут продавать за 100 рублей за штуку, однако пенсионерам, школьникам и студентам они обойдутся в 50 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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