СЕГОДНЯ 13:21 2019-05-30T13:21:44+03:00

Завтра в Омске без холодной воды на целый день останется микрорайон Фото: Мария ЛЕНЦ

Там будут ремонтировать трубопровод

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Ремонтные работы будут проводить на водопроводе по улице 3-я Железнодорожная. Из-за работ завтра, 31 мая, с 10.00 до 18.00 холодную воду отключат в целом микрорайоне. Как сообщили на сайте «Омскводоканала» под отключение попадают следующие адреса:

- жилые дома и дома с административными помещениями по ул. 3-я Железнодорожная, 3; 5; 7; 9; 12; 14; 20; 22; 24А; 24; 26; 10А; 11. ул. 4-я Железнодорожная, 4; 6; 8; 10. ул. 15-я Рабочая, 102; 102А. ул. 17-я Рабочая, 99. 19-я Рабочая, 127; 129; 86; 90А, 84А. ул. 20 Рабочая, 73;

- административные здания по ул. 2-я Железнодорожная. ул. 3-я Железнодорожная, 12А; 12В. ул. 4-я Железнодорожная, 9. ул. 17-я Рабочая, 101; 101А; 101Б; 101В. ул. 19-я Рабочая, 125; 84; 90;

- детский сад по ул. 3-я Железнодорожная, 18. ул. 20 Рабочая, 75;

- магазин по ул. 3-я Железнодорожная, 26/1;

- медицинское учреждение по ул. 19-я Рабочая, 88.

В микрорайоне установят машину с питьевой водой. Она будет находится на улице 3-я Железнодорожная.

ИСТОЧНИК KP.RU