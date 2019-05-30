Омичу, по вине которого его коллегу насмерть засыпало щебнем, вынесли приговор

СЕГОДНЯ 10:35 2019-05-30T10:35:57+03:00

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Трагическое происшествие случилось 22 января на территории предприятия ООО «Сибирская нерудная компания» 44-летний Виталий Молчанов с коллегой разгружали вагоны с щебнем. Коллега Молчанова полез под вагоны, чтобы накрыть колеса полиэтиленом, а он начал открывать люк вагона, не убедившись, что внизу никого нет.

В результате коллегу Молчанова завалило щебнем. От полученных травм мужчина скончался.

– Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему Виталию Молчанову, он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), – сообщает пресс-служба областного СУСК. – Приговором Кировского районного суда г. Омска Молчанову назначено наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU