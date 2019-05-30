2019-05-30T10:15:39+03:00
Общество

200 человек пытались покинуть Омск по поддельным документам

Из задержали пограничники
Анна МИКУЛА
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Омск по поддельным документам пытались покинуть 200 человек.Омск по поддельным документам пытались покинуть 200 человек.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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За год на границе Омской области с Казахстаном задержали около 200 человек, которые пытались покинуть нашу страну по поддельным или недействительным документам. Среди задержанных пограничниками – 50 подростков, которые пытались пересечь границу.

– У большинство детей не было нотариально оформленного согласия родителей на выезд, у остальных отсутствовал паспорт либо в документах не было печати или имелись серьезные повреждения, – сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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