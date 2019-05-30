Две пьяные омички на машине улетели в кювет на трассе
Авария случилась сегодня ранним утром, около пяти часов. Все произошло недалеко от поселка Красный Яр в Омской области. О происшествии рассказали очевидцы в социальных сетях.
Как сообщают очевидцы, за рулем отечественной машины была молодая девушка. Она была пьяна настолько, что еле стояла на ногах. В таком же состоянии была и ее подруга, которая сидела рядом с ней на пассажирском сидении.
Их увезли в больницуФото: vk.com
У обеих девушек после аварии зафиксировали множественные переломы, их приехавшие медики увезли в больницу. Полностью разбитой и оказалась их машина, которая от удара вылетела в кювет. Полицейские сейчас будут устанавливать все обстоятельства аварии. В Госавтоинспекции уже сообщили, что у 25-летней девушки, которая была за рулем, не было прав.
ИСТОЧНИК KP.RU