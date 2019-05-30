На улице Лермонтова появится новая остановка

СЕГОДНЯ 07:55 2019-05-30T07:59:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Омичи еще в феврале обратились к властям с просьбой сделать остановку общественного транспорта на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Лермонтова. Спустя два месяца на обращение откликнулись.

– И вот пришел ответ, что до 15 октября будут проведены все необходимые работы по созданию посадочной площадки и остановочного павильона. Мы поздравляем омичей с этой победой, – говорится в сообщении паблика «Гражданский патруль», следившего за этой ситуацией. – Жителям домов в районе перекрестка Лермонтова и Богдана Хмельницкого больше не придется стоять на холодном ветру, дожде и снегопаде прямо под открытым небом. Они наконец то получат обустроенную остановку по Богдана Хмельницкого.

ИСТОЧНИК KP.RU