2019-05-30T07:59:10+03:00
Общество

На улице Лермонтова появится новая остановка

Ее установят по просьбам местных жителей
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_gpФото: vk.com/omsk_gp
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Омичи еще в феврале обратились к властям с просьбой сделать остановку общественного транспорта на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Лермонтова. Спустя два месяца на обращение откликнулись.

– И вот пришел ответ, что до 15 октября будут проведены все необходимые работы по созданию посадочной площадки и остановочного павильона. Мы поздравляем омичей с этой победой, – говорится в сообщении паблика «Гражданский патруль», следившего за этой ситуацией. – Жителям домов в районе перекрестка Лермонтова и Богдана Хмельницкого больше не придется стоять на холодном ветру, дожде и снегопаде прямо под открытым небом. Они наконец то получат обустроенную остановку по Богдана Хмельницкого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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