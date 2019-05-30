Глава минздрава заявил, что на селе в Омской области невозможно жить

СЕГОДНЯ 05:54 2019-05-30T05:56:58+03:00

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Региональный министр здравоохранения накануне выступал с докладом в областном правительстве. Чиновник уже не в первый раз рассказывает о тревожной статистике – в регионе значительная нехватка медицинских кадров. Особенно остро проблема стоит в районах.

Напомним, в Омской области действует поддержка для молодых специалистов, готовых работать на селе. Среднему медперсоналу положена компенсация в 500 тысяч, врачам – в 1 млн рублей. Но даже такая мера поддержки не меняет ситуацию в корне. Люди не хотят ехать в деревни. По данным Вьюшкова в 7 сельских ФАПов не могут найти фельдшеров.

– Нормальной жизни на селе нет, там невозможно работать, – пояснил глава омского минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU