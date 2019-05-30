Омичка на «Лексусе», врезавшаяся в троллейбус, выплатит компенсацию

СЕГОДНЯ 05:03 2019-05-30T05:03:04+03:00

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Омичка на дорогом «Лексусе» выезжала с улицы Кемеровская на улицу Красный Путь. Однако когда она поворачивала направо, она не уступила дорогу и врезалась в троллейбус с пассажирами. От сильного удара водитель не пострадала, однако пассажиры троллейбуса сильно ударились. Так 86-летняя пенсионерка не удержалась, упала и сломала руку, у нее было много синяков. После лечения пожилая женщина пошла в суд за компенсацией.

- При рассмотрении гражданского дела суд частично удовлетворил заявленные истцом требования, взыскав с ответчицы в пользу пострадавшей 110 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, а также расходов оплату услуг представителя, - сообщили в прокуратуре.

Однако водитель «Лексуса» была не согласна с такой большой суммой компенсации и подала апелляцию, однако суд ее не удовлетворил. Также у водителя забрали права на полтора года.

ИСТОЧНИК KP.RU