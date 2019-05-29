Омич на внедорожнике сбил 7-летнего мальчика на велосипеде

СЕГОДНЯ 14:28 2019-05-29T14:28:32+03:00

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Авария произошла в Амурском поселке сегодня днем, около трех часов дня. Водитель на машине марки «УАЗ Патриот» выезжал из двора по улице Успешная в сторону улицы Завертяева. В районе дома № 3 он не заметил выскочившего ему под колеса маленького велосипедиста. Он хотел переехать дорогу прямо перед машиной, но не рассчитал сил. 7-летний мальчик от удара получил серьезные травмы.

- В результате ДТП велосипедист – мальчик 2012 года рождения доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU