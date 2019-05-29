2019-05-29T14:28:32+03:00
Происшествия

Омич на внедорожнике сбил 7-летнего мальчика на велосипеде

Его увезли в больницу
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Омич на внедорожнике сбил 7-летнего мальчика на велосипедеОмич на внедорожнике сбил 7-летнего мальчика на велосипедеФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
Изменить размер текста:

Авария произошла в Амурском поселке сегодня днем, около трех часов дня. Водитель на машине марки «УАЗ Патриот» выезжал из двора по улице Успешная в сторону улицы Завертяева. В районе дома № 3 он не заметил выскочившего ему под колеса маленького велосипедиста. Он хотел переехать дорогу прямо перед машиной, но не рассчитал сил. 7-летний мальчик от удара получил серьезные травмы.

- В результате ДТП велосипедист – мальчик 2012 года рождения доставлен в медицинское учреждение. По данному факту полицейскими проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ТНТ ищет вторые половинки Ольге Бузовой и Тимуру Батрутдинову по всей России
В Омске прошел кастинг в 20-й сезон «Битвы экстрасенсов»
Подозреваемого в убийстве семьи омича заметили в соседнем районе
Медали, кубки, награды, дипломы, значки…
Оксана Фадина рассказала, когда уберут глухой забор, которым закрывают набережную
Врачи «Семейной стоматологии» приняли участие в международной конференции в Токио
Теплые остановки, которые установят в Омске, будут закрывать на ночь
«Причиной конфликта стала ревность»: сосед рассказал о семье, главу которой подозревают в убийстве
В Омске будут судить около 50 заключенных, устроивших бунт в колонии
В Омске будут судить рыбака, убившего пенсионерку ради 5 тысяч
Бесплатные процедуры для детей в ЛИНЛАЙН
Tele2 названа лучшим мировым хост-оператором MVNO
«Ростелеком» поддержал юбилейный заезд «ВелоОмск-2019»
Омич из ружья застрелил алабая, бегавшего по деревне
«Уральские авиалинии» предлагают привлекательные цены на перелеты во Францию из Москвы и Омска
Клиенты видеонаблюдения «Дом.ru Бизнес» могут онлайн определять пол и возраст своих посетителей
Юбилейный «ВелоОмск» собрал под свои знамена около 3 тысяч горожан
Появились фото с места аварии под Омском, где насмерть разбился водитель
От Владивостока до Волгограда: Чемпион России по футболу и «Газпромбанк» проведут «Большой фестиваль футбола»
На трассе под Омском водитель разбился насмерть
Мать подростка, раненого ножом в омской школе, считает, что дело замяли
Под Омском пропала семья – отца разыскивают и подозревают в убийстве
В День Молока в Омске дети разрисуют троллейбусы
Омич заплатил за фейковый трактор почти 200 тысяч рублей
В Омске задержали угонщика, находившегося в федеральном розыске
Подросткам, расстреливавшим прохожих из пневматики, грозит по 7 лет колонии
В Омске трамваи временно изменят маршрут движения