Омич из ревности накинулся на соперника с топором
Все произошло в СНТ «Содружество» на окраине города. 58-летниймич со своим 34-летним знакомым и сожительницей устроил застолье. Когда они много выпили, мужчина приревновал женщину к своему молодому гостю.
Между мужчинами завязалась драка, ревнивец ударил соперника несколько раз кулаками, а затем взял в руки топор. Он хотел убить соперника, ударив его по голове. Но удар оказался не таким сильным, к тому же медиков быстро вызвала сожительница омича, поэтому его жизнь удалось спасти.
- В настоящее время потерпевший находится в коме в реанимации. Подозреваемый допрошен, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - рассказали в пресс-службе следкома.
На ревнивца завели на него уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU