СЕГОДНЯ 13:23 2019-05-28T13:23:21+03:00

Омич из ревности накинулся на соперника с топором Фото: Алексей БУЛАТОВ

Он ударил его по голове

Изменить размер текста: A A

Все произошло в СНТ «Содружество» на окраине города. 58-летниймич со своим 34-летним знакомым и сожительницей устроил застолье. Когда они много выпили, мужчина приревновал женщину к своему молодому гостю.

Между мужчинами завязалась драка, ревнивец ударил соперника несколько раз кулаками, а затем взял в руки топор. Он хотел убить соперника, ударив его по голове. Но удар оказался не таким сильным, к тому же медиков быстро вызвала сожительница омича, поэтому его жизнь удалось спасти.

- В настоящее время потерпевший находится в коме в реанимации. Подозреваемый допрошен, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, - рассказали в пресс-службе следкома.

На ревнивца завели на него уголовное дело по статье «Покушение на убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU