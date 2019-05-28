2019-05-28T09:08:52+03:00
Общество

«У меня такой трофей впервые»: Омич поймал метровую щуку

Ее вес 9,4 килограмма [фото]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич поймал метровую щукуОмич поймал метровую щукуФото: vk.com
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На минувших выходных омич рыбачил на Красногорском гидроузле. Там ему удалось поймать огромную щуку длиною в 1 метр и весом в 9,4 килограмма. Омич поделился фотографией своего трофея в группе «Рыбалка в Омске».

Омич рассказал, что удача в тот день пришла к нему не сразу – он несколько раз менял место рыбалки, но поймать ему ничего не удавалось. Удача улыбнулась ему только к 12 часам дня, но такого крупного улова омич не ожидал. Как рассказал рыбак, ему пришлось бороться с хищницей около 10 минут, а в воде остались некоторые рыболовные снасти.

- Я увидел щуку больше 1 метра в длину! К такому повороту я не был готов - двумя руками выдернул ее из воды. У меня такой трофей впервые. Минут пять сидел и смотрел на нее, я ли это сделал! – поделился впечатлениями омич.

ИСТОЧНИК KP.RU

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