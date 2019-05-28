2019-05-28T06:47:57+03:00
Общество

Омич расплатился фальшивыми 5 тысячами за билеты на аттракционы и раздал их детям

На него завели уголовное дело
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Омич расплатился фальшивыми 5 тысячами за билеты на аттракционы и раздал их детямОмич расплатился фальшивыми 5 тысячами за билеты на аттракционы и раздал их детямФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области
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Все произошло накануне в парке имени 30-летия ВЛКСМ. Омич нашел рядом с одним из киосков купюру в 5000 рублей. Однако разглядев ее, он понял, что она ненастоящая и решил сделать доброе дело, а заодно и получить с этого какую-то выгоду. Он пошел в кассу парка и купил билетов на разные аттракционы на 3 тысячи рублей. Билеты он бесплатно раздал детям, а 2 тысячи сдачи оставил себе.

Однако продавец в кассе парка заметила через некоторое время, что купюра, которой расплатился омич, поддельная. Она сразу сообщила об этом в полицию. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по приметам мужчину удалось задержать сразу же - он еще не успел выйти из парка. Оказалось, что он уже был судим за грабеж. Сейчас же на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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