В Таре нашли пропавшую 7-летнюю девочку, уехавшую на велосипеде с подругой

СЕГОДНЯ 11:56 2019-05-27T11:56:26+03:00

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Девочка ушла из дома накануне в обеденное время. Она взяла велосипед и пошла гулять с подругой. Однако через некоторое время родители не нашли ее возле дома, забеспокоились и пошли в полицию.

Сотрудники Росгвардии Андрей Бреус и Григорий Нуждин обошли ближайшие дворы, детские площадки и соседние улицы, однако девочки нигде не было. Ребенка удалось найти только в половине десятого вечера на другом конце города.

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, оказалось, что девочка уехала кататься со своей подругой. Девочки не заметили, как прошло время, а часов и телефонов у них с собой не было - за это время родители успели поднять на уши половину поселка. Обеих девочек они передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU