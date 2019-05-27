2019-05-27T10:32:38+03:00
Происшествия

На видео попало задержание спецназом наркоторговцев: на двоих им грозит до 35 лет колонии

При этом один из фигурантов освободился 4 года назад [видео]
Анна МИКУЛА
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В Омске задержали двоих наркоторговцев. По версии следствия, мужчины 55 и 30 лет занимались сбытом гашиша. Чтобы задержать младшего из них, силовикам пришлось устроить операцию с участием спецназа. Были опасения, что наркоторговец начнет оказывать сопротивление. В итоге мужчину удалось скрутить как раз в тот момент, когда он сбывал зелье троим покупателям.

Уже позже вышли и на старшего фигуранта, у которого дилер приобретал наркотики для перепродажи. Как выяснилось, 55-летний омич уже был судим и освободился в 2015 году.

– В ходе личного досмотра и в машине у старшего из фигурантов изъято более 10 граммов гашиша, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Также оперативниками на съемной квартире по улице 10 лет Октября на кухне изъято 120,5 граммов гашиша. При 30-летнем мужчине, в его автомобиле и по адресу проживания находилось более 100 граммов наркозелья. У граждан, которым он сбыл наркотик, изъято почти 10 граммов гашиша.

Задержание подозреваемых в распространении гашиша.Видео: vk.com/55mvd

ИСТОЧНИК KP.RU

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