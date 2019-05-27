Подростков, которых искали в Омской области нашли под Новосибирском

СЕГОДНЯ 09:41 2019-05-27T09:41:56+03:00

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Двое подростков 13 и 14 лет пропали 23 мая. Они ушли из дома, расположенного на станции Евсино в Искитимском районе. Пропавших мальчиков искали, в том числе и в Омской области. Предполагалось, что они могли податься в соседние регионы. Кроме полицейских в розысках участвовали волонтеры.

– Разыскиваемые были найдены в Новосибирске. Их жизни и здоровью ничего не угрожает, – сообщает пресс-служба УМВД России по Новосибирской области. – Известно, что ранее они уже уходили из дома, не сообщив близким о своих намерениях и местонахождении. Сейчас полицейские выясняют причины такого поведения подростков. После беседы сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних передадут их родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU