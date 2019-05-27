В Омске в открытый колодец упала собака
Инцидент произошел на Левом берегу. О случившемся местные жители рассказали в соцсетях.
– В Кировском округе, напротив дома на улице Перелета, 34 через дорогу находится глубокий колодец. Колодец открыт! В пятницу туда попала домашняя собака, следующим может оказаться человек, – рассказывает автор поста Анна Андреева. Колодец находится совсем недалеко от дороги, упасть туда даже человеку не составит труда. Сколько собак там могло пропасть я даже боюсь представить.
Также сообщается, что рядом с этим местом находится целый микрорайон новостроек и там постоянно бегают дети. Удалось ли спасти упавшую в колодец собаку, не сообщается.
Тем временем представители группы «Гражданский патруль», куда пожаловались местные жители, пообещали разобраться с проблемой.
ИСТОЧНИК KP.RU