В Омске в открытый колодец упала собака

СЕГОДНЯ 08:34 2019-05-27T08:34:40+03:00

Он находится рядом с многоэтажками и жильцы переживают, что следующим может стать человек

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Инцидент произошел на Левом берегу. О случившемся местные жители рассказали в соцсетях.

– В Кировском округе, напротив дома на улице Перелета, 34 через дорогу находится глубокий колодец. Колодец открыт! В пятницу туда попала домашняя собака, следующим может оказаться человек, – рассказывает автор поста Анна Андреева. Колодец находится совсем недалеко от дороги, упасть туда даже человеку не составит труда. Сколько собак там могло пропасть я даже боюсь представить.

Также сообщается, что рядом с этим местом находится целый микрорайон новостроек и там постоянно бегают дети. Удалось ли спасти упавшую в колодец собаку, не сообщается.

Тем временем представители группы «Гражданский патруль», куда пожаловались местные жители, пообещали разобраться с проблемой.

ИСТОЧНИК KP.RU