В Омске начали отключать горячую воду
Уже сегодня, 27 мая, в Омске начнутся первые отключения горячей воды. Как правило, воды не будет на протяжении двух недель, поэтому стоит заранее запасаться тазиками и водонагревателями. Известно, что первыми под отключение попадают жители ряда улиц в Советском округе.
У некоторых потребителей ТЭЦ-4, которые живут по проспекту Мира, улицам Забайкальской, Комбинатской, Полевой, Попова, Пригородной и Трудовой воду отключат сегодня, правда, всего до 30 мая. Основное отключение их ждет в августе. Уже с завтрашнего дня, 28 мая, воду отключат у потребителей Кировской районной котельной на Левом берегу, а также некоторых потребителей ТЭЦ-5 в Центральном округе. Отключение воды у них продлится с 28 мая по 10 июня. С подробным списком улиц можно ознакомиться в нашей статье.
ИСТОЧНИК KP.RU