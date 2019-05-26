Соцсети: Водитель «Ларгус», убегавший от полиции в Омске, протаранил маршрутку

СЕГОДНЯ 06:30 2019-05-26T06:30:50+03:00

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Страшная авария произошла в выходные в Омске. На улице Маяковского в районе остановки "Большевичка" столкнулись "Ларгус" и маршрутка, ехавшая по маршруту №359. Удар был такой силы, что звук битых стекол было слышно за несколько сотен метров от аварии.

У маршрутки сильно поврежден корпус, серьезные вмятины и у "Ларгусы". Пострадал лишь водитель легковушки - в салоне маршрутки не было пассажиров. Как сообщают очевидцы аварии, он-то и стал виновником ДТП. Его машина пролетела на красный сигнал светофора. Водитель "Ларгуса" уходил от погони.

- Маршрутка пустая была! Полицейские гнались за ларгусом, был план перехват, он уходил от погони, и проехал на красный! Он единственный пострадавший! - написал очевидец происшествия в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU