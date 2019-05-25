В Омске водитель на «Джипе» сбил ребенка

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-25T08:59:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария случилась накануне около пяти часов вечера. 57-летний водитель на машине марки «Джип» ехал по улице Горячего в городке Нефтяников. В районе дома № 6/а на дорогу внезапно выскочил 9-летний мальчик. Водитель не заметил его, потому что он выскочил из-за кустов, которые растут вдоль дороги. Автомобилист не успел среагировать и сбил школьника. В аварии мальчик получил серьезные травмы.

- В результате ДТП пешеход, 9-летний мальчик, доставлен в медицинское учреждение. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU