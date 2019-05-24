СЕГОДНЯ 12:50 2019-05-24T12:50:47+03:00

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Пожилая пенсионерка пришла в полицию, когда поняла, что ее обманули. Ей позвонил мужчина, голос которого был очень похож на голос ее внука. Он сказал 81-летней женщине, что попал в серьезную аварию, а для того, чтобы избежать наказания ему нужно 100 тысяч рублей. Но у пожилой женщины не было таких денег, и она предложила ему все, что было – 10 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе полиции, молодой человек рассказал пенсионерке, что за деньгами приедет его знакомый. Женщина, не раздумывая, отдала сбережения подъехавшему на такси мужчине. Об обмане она узнала уже от родственников, когда рассказала им историю.

В полиции завели уголовное дело и мошенника быстро вычислили. Он работал со своим знакомым, они оба приехали в Омск из Самарской области на заработки. Пока их отправили в СИЗО на 2 месяца. В полиции проверяют, причастны ли они к другим подобным преступлениям.

Банда мошенников под видом внуков вымогала деньги у омских пенсионерок.

ИСТОЧНИК KP.RU