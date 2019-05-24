Пьяный омич матерился и кидался на врачей
Конфликт произошел в больнице на улице Перелета на Левом берегу. Туда сам пришел пьяный мужчина и попросил ему помочь – по его словам он получил травмы во время драки со знакомым. Когда медсестра стала осматривать его, мужчина внезапно накинулся на нее. Он стал громко материться и угрожать. Прибежавшие охранники не смогли его успокоить и нажали на тревожную кнопку.
Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, омич успокоился при виде прибывших сотрудников в форме. До этого он убегал по одному из коридоров больницы от охранника. Врачам удалось осмотреть буйного пациента, оказалось, что он и вовсе не нуждался в помощи медиков. Но омич так не думал и продолжал скандалить. Росгвардейцы увезли его в отделение полиции. Он уже не раз привлекался к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU