2019-05-24T12:27:11+03:00
Общество

Пьяный омич матерился и кидался на врачей

Его доставили в полицию
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Пьяный омич матерился и кидался на врачейПьяный омич матерился и кидался на врачейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Конфликт произошел в больнице на улице Перелета на Левом берегу. Туда сам пришел пьяный мужчина и попросил ему помочь – по его словам он получил травмы во время драки со знакомым. Когда медсестра стала осматривать его, мужчина внезапно накинулся на нее. Он стал громко материться и угрожать. Прибежавшие охранники не смогли его успокоить и нажали на тревожную кнопку.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, омич успокоился при виде прибывших сотрудников в форме. До этого он убегал по одному из коридоров больницы от охранника. Врачам удалось осмотреть буйного пациента, оказалось, что он и вовсе не нуждался в помощи медиков. Но омич так не думал и продолжал скандалить. Росгвардейцы увезли его в отделение полиции. Он уже не раз привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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