В Омске «паровозиком» столкнулись 4 машины

СЕГОДНЯ 09:47 2019-05-24T09:47:11+03:00

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Авария с участием сразу четырех машин произошла сегодня утром недалеко от остановки «Телецентр» по направлению в сторону улицы Березовая. Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. По фотографиям видно, что на улице Красный путь столкнулись четыре машины – они поочередно столкнулись друг за другом.

По всей видимости, причиной аварии стал резкий маневр кого-то из водителей. Также очевидно, что все участники аварии не соблюдали дистанцию, поэтому и образовался так называемый «паровозик». Очевидцы сообщили, что участники аварии уже ждут инспекторов ДПС. На фото из соцсетей видно, что на месте ДТП уже работает эвакуатор – некоторые машины получили серьезные повреждения. Участники аварии в комментариях уже просят очевидцев, заснявших ДТП на видеорегистратор, поделиться с ними съемкой.

ИСТОЧНИК KP.RU