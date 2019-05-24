2019-05-24T09:47:11+03:00
Общество

В Омске «паровозиком» столкнулись 4 машины

Все произошло у Телецентра
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске «паровозиком» столкнулись 4 машиныВ Омске «паровозиком» столкнулись 4 машиныФото: vk.com
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Авария с участием сразу четырех машин произошла сегодня утром недалеко от остановки «Телецентр» по направлению в сторону улицы Березовая. Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. По фотографиям видно, что на улице Красный путь столкнулись четыре машины – они поочередно столкнулись друг за другом.

По всей видимости, причиной аварии стал резкий маневр кого-то из водителей. Также очевидно, что все участники аварии не соблюдали дистанцию, поэтому и образовался так называемый «паровозик». Очевидцы сообщили, что участники аварии уже ждут инспекторов ДПС. На фото из соцсетей видно, что на месте ДТП уже работает эвакуатор – некоторые машины получили серьезные повреждения. Участники аварии в комментариях уже просят очевидцев, заснявших ДТП на видеорегистратор, поделиться с ними съемкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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