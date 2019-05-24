Красные шарики на омских ямах подействовали – их огородили

СЕГОДНЯ 08:36 2019-05-24T08:41:00+03:00

Будут ли ремонтировать выбоины, пока неясно

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Монстр «Оно», вероятно, напугал омских чиновников. По крайней мере, отреагировали на ситуацию они довольно быстро.

Горожане придумали, как бороться с, казалось бы, нерешаемыми проблемами в городе. Оказалось, достаточно превращать их в арт-объекты. Например, зимой общественники расписывали огромные сугробы вдоль дорог – в том числе и фамилией мэра. Снежные завалы почистили.

Накануне решили заняться ливневкой. После формальной отписки о ремонте канализации общественники отправились в бой с незакрытыми люками. Возле каждой ямы они разместили красный воздушный шарик, намекая на роман Стивена Кинга «Оно», в котором клоун-монстр Пеннивайс подстерегал свои жертвы в канализации.

Фото разошлись по соцсетям, и уже на следующий день провал на улице Омской у остановки «17-я линия» специально для автомобилистов обозначили предупредительными знаками.

– Если будет нужно, мы готовы каждую яму отметить красными шариками. Но все-таки надеемся, что городская администрация возьмется за работу, – прокомментировал ситуацию активист «Гражданского патруля» в Омске Сергей Михайлов.

Ограничатся ли чиновники только знаками или все-таки отремонтируют проблемные участки, пока неясно.

ИСТОЧНИК KP.RU