Омичи сняли на видео, как коммунальщики заделывают ямы песком с детской площадки
Жильцы дома по улице Берко Цемента, 6 в Октябрьском округе заметили коммунальщиков, которые изобрели «инновационный» способ борьбы с лужами. Ямы во дворе, заполненные водой после недавних дождей, они засыпали песком. Правда, стройматериал добывали... в песочнице. Весь процесс сняли на видео и выложили в социальные сети.
– Компания «Сибирский коммунальник» решила забрать с утра у детей последний песок и засыпать все лужи. Благоустройство на высшем уровне. Все для детей, – комментирует происходящее автор ролика. – Старшей по дому, которая могла бы помочь разобраться в ситуации, нет.
Некоторые комментаторы поддержали жильца дома. Другие удивились, почему он сам не спустился во двор и не поинтересовался у работника, зачем тот делает такие странные вещи.
В Омске ямы во дворе засыпают песком из детской площадки.
ИСТОЧНИК KP.RU