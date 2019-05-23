2019-05-23T14:43:31+03:00
Общество

Омичи сняли на видео, как коммунальщики заделывают ямы песком с детской площадки

Почему был выбран такой необычный способ ремонта, история умалчивает
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видеоФото: vk.com
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Жильцы дома по улице Берко Цемента, 6 в Октябрьском округе заметили коммунальщиков, которые изобрели «инновационный» способ борьбы с лужами. Ямы во дворе, заполненные водой после недавних дождей, они засыпали песком. Правда, стройматериал добывали... в песочнице. Весь процесс сняли на видео и выложили в социальные сети.

– Компания «Сибирский коммунальник» решила забрать с утра у детей последний песок и засыпать все лужи. Благоустройство на высшем уровне. Все для детей, – комментирует происходящее автор ролика. – Старшей по дому, которая могла бы помочь разобраться в ситуации, нет.

Некоторые комментаторы поддержали жильца дома. Другие удивились, почему он сам не спустился во двор и не поинтересовался у работника, зачем тот делает такие странные вещи.

В Омске ямы во дворе засыпают песком из детской площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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