В Омске на пожаре погибла женщина

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-23T14:22:54+03:00

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Серьезное происшествие случилось сегодня, 23 мая, в Ленинском округе.

– В 14.53 в Главное управление МЧС России по Омской области поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу 6-й Станционный переулок, – сообщает официальный представитель областного МЧС Денис Ахрамов. – Размер дома 10 на 6 метров. Горение по всей площади, обрушение перекрытия. Пожар локализован в 15.11. Ликвидация в 16.02.

К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Как рассказали в региональном Следственном комитете, в результате пожара погибла женщина, находившаяся в доме. Ее личность устанавливается.

Причины и обстоятельства случившегося установят после проверки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/710569" frameborder="0"></iframe> Пожар на Московке.

ИСТОЧНИК KP.RU