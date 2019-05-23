2019-05-23T14:22:54+03:00
Общество

В Омске на пожаре погибла женщина

Инцидент произошел в Ленинском округе [фото, видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
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Серьезное происшествие случилось сегодня, 23 мая, в Ленинском округе.

– В 14.53 в Главное управление МЧС России по Омской области поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу 6-й Станционный переулок, – сообщает официальный представитель областного МЧС Денис Ахрамов. – Размер дома 10 на 6 метров. Горение по всей площади, обрушение перекрытия. Пожар локализован в 15.11. Ликвидация в 16.02.

К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Как рассказали в региональном Следственном комитете, в результате пожара погибла женщина, находившаяся в доме. Ее личность устанавливается.

Причины и обстоятельства случившегося установят после проверки.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Пожар на Московке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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