В Омске на пожаре погибла женщина
Серьезное происшествие случилось сегодня, 23 мая, в Ленинском округе.
– В 14.53 в Главное управление МЧС России по Омской области поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу 6-й Станционный переулок, – сообщает официальный представитель областного МЧС Денис Ахрамов. – Размер дома 10 на 6 метров. Горение по всей площади, обрушение перекрытия. Пожар локализован в 15.11. Ликвидация в 16.02.
К сожалению, не обошлось без человеческих жертв. Как рассказали в региональном Следственном комитете, в результате пожара погибла женщина, находившаяся в доме. Ее личность устанавливается.
Причины и обстоятельства случившегося установят после проверки.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области
Пожар на Московке.
ИСТОЧНИК KP.RU