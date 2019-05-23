2019-05-23T13:45:08+03:00
Общество

В Омской области 5-летний мальчик выстрелил из пневматики брату в живот

Сейчас семью проверяют следователи
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Маленький омич выстрелил в живот своему 4-летнему братуМаленький омич выстрелил в живот своему 4-летнему братуФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Все произошло в одном из сел Оконешниковского района Омской области. Мама двух мальчиков вышла во двор, чтобы посмотреть, отелилась ли корова. Отец детей в это время был на работе. 5-летний ребенок достал из кухонного шкафчика пневматическую винтовку и случайно выстрелил из нее в живот своему 4-летнему брату.

Услышавшая звук выстрела мама прибежала в дом и тут же вызвала скорую. К счастью, мальчика удалось спасти. Ребенка доставили в областную больницу, там медики его прооперировали. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

- Семья характеризуется положительно, в ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося и проверены условия жизни и воспитания детей. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение, - рассказали в следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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