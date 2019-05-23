Омичи торговали в Казахстане поддельными номерами

СЕГОДНЯ 09:36 2019-05-23T09:36:34+03:00

Их вычислили через странички в соцсетях

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Житель нашей страны отправился за лучшей жизнью в Казахстан. Правда, способ заработка выбрали сомнительный. Они поставили на поток изготовление поддельных номеров на машины в Нур-Султане. Товар они продавали через интернет.

– Полиции удалось выйти на преступников через странички в социальных сетях, на которых мошенники принимали заказы на изготовление номерного знака, – сообщает Nur.kz. – Сотрудники правоохранительных органов установили владельца абонентских номеров. Им оказался россиянин, ныне проживающей в столице Казахстана. Сообщается, что фальшивые номерные знаки изготавливали в Омске, где работал подельник задержанного.

Полицейским также удалось обнаружить несколько готовых к продаже номерных знаков на одном из складов в казахстанской столице.

ИСТОЧНИК KP.RU