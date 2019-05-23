В Омске на разбитые ливневки повесили красные шарики

СЕГОДНЯ 09:14 2019-05-23T09:14:35+03:00

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В Омске активисты общественной организации «Гражданский патруль» решили привлечь внимание к разбитым ливневкам в разных частях города Омска. Они повесили на разбитые ливневки красные шарики, чтобы водители объезжали их стороной.

Активисты отметили, что красный шар был выбран не случайно – так они хотели сделать отсыл к знаменитому фильму ужасов «Оно», где главный герой поджидал своих жертв у канализационных стоков, отмеченных шарами.

- В городе огромная часть люков или открыта, или закрыта какими-то шаткими реечками, бетонными блоками, забита мусором, ветками. Подобные провалы представляют серьезную опасность для автомобилистов, которые могут въехать туда колесом, для прохожих, которые могут провалиться вниз и травмировать себя. Так что убийца из канализации не такой уж вымысел, - рассказал о ситуации активист «Гражданского патруля» в Омске Сергей Михайлов.

ИСТОЧНИК KP.RU