2019-05-23T09:14:41+03:00
Происшествия

Под Омском неизвестные садисты поймали кота в капкан и повесили

Нашедшие истерзанное животное соседи уже обратились в полицию
Анна МИКУЛА
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Спасти кота люди уже не сумели.Спасти кота люди уже не сумели.
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Картину не для слабонервных сегодня, 23 мая, утром пришлось увидеть жителям коттеджного поселка в Усть-Заостровке. На заборе одного из домов в СНТ «Сад» нашли висящий труп кота.

Судя по всему, неизвестные пока садисты подготовились к делу заранее. Они оставили капкан, в который лапой и угодило несчастное животное. Его мучители на этом не остановились и повесили кота на веревке.

К сожалению, когда питомца нашли местные жители, спасти его уже было невозможно. Люди вызвали полицию и собираются писать заявление о жестоком обращении с животными.

– Участковый приходил, собрал материал. Но пока полиция добиралась на место, тело кота исчезло, – рассказывают местные жители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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