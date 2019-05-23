Под Омском неизвестные садисты поймали кота в капкан и повесили
Картину не для слабонервных сегодня, 23 мая, утром пришлось увидеть жителям коттеджного поселка в Усть-Заостровке. На заборе одного из домов в СНТ «Сад» нашли висящий труп кота.
Судя по всему, неизвестные пока садисты подготовились к делу заранее. Они оставили капкан, в который лапой и угодило несчастное животное. Его мучители на этом не остановились и повесили кота на веревке.
К сожалению, когда питомца нашли местные жители, спасти его уже было невозможно. Люди вызвали полицию и собираются писать заявление о жестоком обращении с животными.
– Участковый приходил, собрал материал. Но пока полиция добиралась на место, тело кота исчезло, – рассказывают местные жители.
ИСТОЧНИК KP.RU