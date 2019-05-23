2019-05-23T07:09:52+03:00
Общество

Омичка обвинила гаишников в том, что они незаконно оштрафовали ее

Она устроила скандал и пожаловалась в соцсетях
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стоп-кадр из видео омичкиСтоп-кадр из видео омичкиФото: vk.com
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Неоднозначная история произошла с мамой из Омска. Она приехала в один из торговых центров на улице Степанца на Левобережье. Мама хотела походить по магазинам с детьми, но ее день задался с самого начала. Дежурившие рядом с комплексом инспекторы сначала увидели, что омичка не уступила дорогу пешеходу на переходе, а затем заметили, что ребенок у нее в машине не пристегнут, рассказали в ГИБДД.

Когда ее остановили и стали выписывать штрафы, у них возник конфликт. На повышенных тонах каждая из сторон, снимая все на камеру, пыталась доказать свою правоту. В итоге омичке выписали два штрафа на общую сумму 5000 тысяч рублей. Однако женщина, уверенная в своей правоте, хочет добиваться своей правоты через суд и социальные сети.

- У меня все записано на регистратор, и я буду требовать компенсацию морального вреда. По вине ДПС дочка описалась. Где уполномоченный по правам ребенка? ДПС совсем уже стали вести себя безнаказанно. И никто не реагируют, - написала омичка.

По всей видимости, свою правоту женщина будет доказывать уже в суде, где просмотрят записи как инспекторов, так и ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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