Председатель омского облсуда за год заработал 5,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-22T14:05:44+03:00

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Председатель Омского областного суда Владимир Ярковой опубликовал свою декларацию о доходах. Оказалось, что за 2018 год он заработал порядка 5,4 миллиона рублей, а это на 900 тысяч больше, чем по итогам 2017 года. В декларации он также указал, что в прошлом году он приобрел снегоход. Отметим, что этим летом у Яркового истекает срок полномочий.

На сайте суда также появилась и информация о доходах его жены. Она задекларировала доход в 1,2 миллиона рублей. В 2017 году она указывала в доходах всего 300 тысяч. По всей видимости, резкое увеличение дохода связано с продажей ее машины «Митсубиси». Сейчас в ее декларации значится другая машина, уже марки «Тойота».

ИСТОЧНИК KP.RU