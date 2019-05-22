2019-05-22T14:05:44+03:00
Общество

Председатель омского облсуда за год заработал 5,4 миллиона рублей

Также в прошлом году он купил себе снегоход
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
Председатель омского облсуда за год заработал 5,4 миллиона рублейПредседатель омского облсуда за год заработал 5,4 миллиона рублейФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Председатель Омского областного суда Владимир Ярковой опубликовал свою декларацию о доходах. Оказалось, что за 2018 год он заработал порядка 5,4 миллиона рублей, а это на 900 тысяч больше, чем по итогам 2017 года. В декларации он также указал, что в прошлом году он приобрел снегоход. Отметим, что этим летом у Яркового истекает срок полномочий.

На сайте суда также появилась и информация о доходах его жены. Она задекларировала доход в 1,2 миллиона рублей. В 2017 году она указывала в доходах всего 300 тысяч. По всей видимости, резкое увеличение дохода связано с продажей ее машины «Митсубиси». Сейчас в ее декларации значится другая машина, уже марки «Тойота».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Часть омского метро решили затопить
В Омске поймали мужчину, продававшего гашиш на улице
Полицейские ищут «английского летчика», которому омичка перевела почти 400 тысяч
Омичей возмутили дорожники, наносившие разметку в дождь
На границе в Омской области задержали автобус с нелегалами
В Омске автобусы на дачи станут ходить чаще
Омичу разрисовали краской припаркованную на детской площадке иномарку
Мэр Омска против сноса «шара Бухгольца»
Стартуем в лето!
Музыкальный тест-драйв
На видео сняли омичей, набросившихся на выброшенную магазином просрочку
В Омске минимущества продает «Мерседес» со спутниковым телевидением
Водитель маршрутки, устроивший аварию с двумя погибшими под Омском, получил 3 года тюрьмы
Елене Подкаминской подарили кондитерскую
«Росводоканал Омск» отремонтирует центральный офис
Прокуратура проверит владельцев автобусов, заставлявших омичей идти пешком из-за разбитой дороги
В Омске теплые остановки установят к 1 июля
В Омске выпал град и пошел снег
Омич писал длинное любовное послание на асфальте и заснул
В Омске на видео попал мужчина, кидавшийся яйцами по машинам во дворе
В Омске без воды на день останутся жители Кордного поселка
В Омске из цистерны на землю вытекло 32 тонны топлива
В Омске водитель «Яндекс.Такси» уснул за рулем
После заморозков в Омске ждут жару и град