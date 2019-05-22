В Омске теплые остановки установят к 1 июля

СЕГОДНЯ 08:54 2019-05-22T08:54:50+03:00

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В нашем городе планируют установить теплые остановки, в которых омичи смогут прятаться летом от дождя и ветра, а зимой от холода и снега. Остановки сделают не везде, а только на крупных пересадочных узлах. Список остановок на которых установят такие помещения для ожидания транспорта можно посмотреть здесь.

Стало известно, что теплые остановки в нашем городе установят уже к 1 июля. Конкурс по определению подрядчика состоится с 24 мая по 24 июня, сообщает «Омскинформ» со ссылкой на директора департамента городской экономической политики Ольгу Парфенову.

Известно, остановки будут без фундамента, благодаря этому их можно будет легко переместить в другое место. При выборе подрядчика будут учитывать дизайн и благоустройство вокруг таких остановок.

ИСТОЧНИК KP.RU