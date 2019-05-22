После заморозков в Омске ждут жару и град

СЕГОДНЯ 05:19 2019-05-22T05:22:23+03:00

Погода изменится уже к концу недели

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Май продолжает удивлять омичей разнообразием. В ближайшие дни синоптики обещают даже заморозки. А потом, почти без перехода, потеплеет, но пройдут дожди с градом.

По данным Обь-Иртышского УГМС, 22-23 мая в регионе сохранится прохладная погода с кратковременными дождями. Температура ночью будет от -1 до +5, днем – от +12 до +17 градусов.

В пятницу, 24 мая, потеплеет до +20...+25. Ожидаются дожди различной интенсивности, возможны град и порывистый ветер скоростью до 23 м/с.

25 и 26 мая ветер ослабнет, но похолодает до +12.

ИСТОЧНИК KP.RU