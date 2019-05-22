Жители Омской области жалуются на ужасные дороги, по которым не могут ехать даже трактора
Грузовик увяз по самые колеса [фото]
Грузовик увяз по самые колеса.Фото: ВКонтакте
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Жители Колосовского района негодуют. В их районе дороги такие, что не всегда можно проехать даже на проходимой технике. В очередной раз на дороге от местного села до районного центра увяз по самые колеса грузовик. Машина глубоко провалилась в грязь. Вытаскивать ее пришлось трактором, что получилось далеко не с первого раза.
- После дождя пытались проехать на вездеходном авто. Еле вытащили трактором. К каким властям обращаться? - написал очевидец в соцсетях и приложил фото происшествия.
Омичи были в ужасе от дорог на снимке. Они не понимают, как по ним вообще можно ездить.
ИСТОЧНИК KP.RU