2019-05-22T04:59:23+03:00
Общество

Жители Омской области жалуются на ужасные дороги, по которым не могут ехать даже трактора

Грузовик увяз по самые колеса [фото]
Станислав МУХИН
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Грузовик увяз по самые колеса.Грузовик увяз по самые колеса.Фото: ВКонтакте
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Жители Колосовского района негодуют. В их районе дороги такие, что не всегда можно проехать даже на проходимой технике. В очередной раз на дороге от местного села до районного центра увяз по самые колеса грузовик. Машина глубоко провалилась в грязь. Вытаскивать ее пришлось трактором, что получилось далеко не с первого раза.

- После дождя пытались проехать на вездеходном авто. Еле вытащили трактором. К каким властям обращаться? - написал очевидец в соцсетях и приложил фото происшествия.

Омичи были в ужасе от дорог на снимке. Они не понимают, как по ним вообще можно ездить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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