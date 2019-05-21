2019-05-21T12:34:27+03:00
Происшествия

В Омске полностью сгорел киоск с выпечкой

Все произошло из-за неисправного оборудования [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омске полностью сгорел киоск с выпечкойВ Омске полностью сгорел киоск с выпечкойФото: vk.com
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Киоск находится на улице Масленникова у СКК имени Блинова, там продают различную выпечку. Внезапно в нем начался пожар, продавец не смогла сама справиться с огнем и вызвала пожарных. К их приезду огонь уже полностью охватил небольшой павильон, была опасность перехода пламени на соседний киоск. Однако пожарные оперативно справились с огнем до того, как он распространился дальше.

В социальных сетях омичи опубликовали фотографии и видео с места пожара. После того как огонь потушили, стало понятно, что от киоска площадью 16 квадратных метров ничего не осталось и восстановлению он не подлежит. В МЧС предварительно пояснили, что пожар случился из-за нарушения правил монтажа электроборудования.

Пожар в киоске с выпечкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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