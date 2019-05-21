В Омске полностью сгорел киоск с выпечкой
Киоск находится на улице Масленникова у СКК имени Блинова, там продают различную выпечку. Внезапно в нем начался пожар, продавец не смогла сама справиться с огнем и вызвала пожарных. К их приезду огонь уже полностью охватил небольшой павильон, была опасность перехода пламени на соседний киоск. Однако пожарные оперативно справились с огнем до того, как он распространился дальше.
В социальных сетях омичи опубликовали фотографии и видео с места пожара. После того как огонь потушили, стало понятно, что от киоска площадью 16 квадратных метров ничего не осталось и восстановлению он не подлежит. В МЧС предварительно пояснили, что пожар случился из-за нарушения правил монтажа электроборудования.
Пожар в киоске с выпечкой.
ИСТОЧНИК KP.RU