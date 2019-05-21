70-летняя пенсионерка из Омска украла бесконтактную карту и оплачивала ей продукты
Пожилая омичка пришла в отделение одного из банков и заметила, что мужчина, который стоял перед ней в очереди к банкомату, оставил в терминале свою карту. Она взяла карту и отправилась с ней по магазинам.
70-летняя пенсионерка сходила в три супермаркета и оплатила продукты на 3000 тысячи рублей. Когда на пожилую омичку вышли полицейские и завели на нее уголовное дело, женщина сильно испугалась. Она сразу же отдала мужчине всю украденную с карты сумму, но суда ей не удалось избежать.
- Приговором суда гражданке назначено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы, условно с испытательным сроком 6 месяцев. Ссылаясь на положения ст. 76 УК РФ, суд освободил подсудимую от отбывания наказания за примирением сторон, - рассказали в пресс-службе Центрального суда.
ИСТОЧНИК KP.RU