В Омске рассказали о местах, где появятся новые светофоры
В этом году в Омске установят новые светофоры. Как рассказали в городской администрации, их установят в основном около учебных заведений, чтобы переходы у школ были безопаснее. Также дептрансе заявили, что приоритет по установке светофоров отдается наиболее аварийным участкам и нерегулируемым пешеходным переходам.
У школ установят 12 светофоров:
- улица Романенко - ООТ «Ул. Романенко» (вблизи средней школы № 31 с углубленным изучением отдельных предметов);
- улица Лобкова - ООТ «Колледж транспортного строительства»;
- улица 2-я Солнечная - ООТ «Дорстрой» (вблизи средней школы № 10);
- улица 7-я Северная - улица Перекоповская (на пути следования к средней школе № 6, Омскому техникуму высоких технологий машиностроения);
- улица 5-я Кировская - ООТ «Ул. Южная» (вблизи средней школы № 53);
- улица Машиностроительная в створе улицы Лобова (на пути следования к средней школе № 99 с углубленным изучением отдельных предметов, с дошкольным отделением).
- улица 22 Апреля - ООТ «ОМЦ Химик» (вблизи средней школы № 63);
- улица Гашека - ООТ «Ул. Гашека» (вблизи средней школы № 108);
- улица Химиков - ООТ «Студия» Любови Ермолаевой» (на пути следования к средней школе № 80, средней школе № 86);
- улица Труда - ООТ «Ул. Труда» (вблизи средней школы № 78);
- улица Дианова - ООТ «Универсам» (вблизи средней школы № 49, средней школы № 28 с углубленным изучением отдельных предметов);
- улица Интернациональная - улица Тарская.
ИСТОЧНИК KP.RU