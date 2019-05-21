В Омске рассказали о местах, где появятся новые светофоры

СЕГОДНЯ 09:03 2019-05-21T09:03:13+03:00

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В этом году в Омске установят новые светофоры. Как рассказали в городской администрации, их установят в основном около учебных заведений, чтобы переходы у школ были безопаснее. Также дептрансе заявили, что приоритет по установке светофоров отдается наиболее аварийным участкам и нерегулируемым пешеходным переходам.

У школ установят 12 светофоров:

- улица Романенко - ООТ «Ул. Романенко» (вблизи средней школы № 31 с углубленным изучением отдельных предметов);

- улица Лобкова - ООТ «Колледж транспортного строительства»;

- улица 2-я Солнечная - ООТ «Дорстрой» (вблизи средней школы № 10);

- улица 7-я Северная - улица Перекоповская (на пути следования к средней школе № 6, Омскому техникуму высоких технологий машиностроения);

- улица 5-я Кировская - ООТ «Ул. Южная» (вблизи средней школы № 53);

- улица Машиностроительная в створе улицы Лобова (на пути следования к средней школе № 99 с углубленным изучением отдельных предметов, с дошкольным отделением).

- улица 22 Апреля - ООТ «ОМЦ Химик» (вблизи средней школы № 63);

- улица Гашека - ООТ «Ул. Гашека» (вблизи средней школы № 108);

- улица Химиков - ООТ «Студия» Любови Ермолаевой» (на пути следования к средней школе № 80, средней школе № 86);

- улица Труда - ООТ «Ул. Труда» (вблизи средней школы № 78);

- улица Дианова - ООТ «Универсам» (вблизи средней школы № 49, средней школы № 28 с углубленным изучением отдельных предметов);

- улица Интернациональная - улица Тарская.

ИСТОЧНИК KP.RU