Под Омском задержали молодую мать, торговавшую наркотиками

СЕГОДНЯ 06:48 2019-05-21T06:48:18+03:00

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Женщине нужны были деньги, поэтому она решила подзаработать, делая закладки. 31-летняя омичка попросила своего знакомого отвезти ее из Большеречья в Саргатку, где она забрала у кого-то наркотики. Сверток с 148 граммами героина она спрятала под сиденье машины знакомого, но остановившие машину полицейские нашли его там. После этого они поехали с обысками в дом женщины.

- В ходе проведенных обысков в жилище фигурантки уголовного дела были обнаружены используемые для расфасовки наркотических средств предметы, - рассказали в прокуратуре.

Несмотря на то, что у женщины имеется двое детей, ее отправили в СИЗО, но расследование уголовного дела, которое на нее завели, еще не закончили.

ИСТОЧНИК KP.RU