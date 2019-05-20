Омские росгвардецы задержали пьяного водителя, пытавшегося от них убежать
Сотрудники Росгвардии заметили на улице Арнольда Нейбута подозрительный автомобиль. Красная «шестерка» виляла по дороге из стороны в сторону, неожиданно перестраивалась из одного ряда в другой, потом выехала на встречную полосу.
– Предположив, что водитель может находиться в состоянии опьянения, сотрудники Росгвардии приняли решение об остановке указанного транспортного средства, – сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии. – Включив проблесковые маячки, росгвардейцы потребовали водителя прекратить движение, однако тот требование проигнорировал и свернул в сторону улицы 15-я Линия, где покинул салон автомобиля, однако скрыться гражданин не успел. Подоспевшие сотрудники Росгвардии обратили внимание на то, что мужчина заметно нервничал, при этом у него имелись явные признаки опьянения.
Как выяснилось, у водителя даже не было при себе документов на авто. Мужчину задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU