2019-05-20T14:38:14+03:00
Общество

Омские росгвардецы задержали пьяного водителя, пытавшегося от них убежать

Как выяснилось, у него даже не было документов на машину, которой он управлял
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба областного управления РосгвардииФото: пресс-служба областного управления Росгвардии
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Сотрудники Росгвардии заметили на улице Арнольда Нейбута подозрительный автомобиль. Красная «шестерка» виляла по дороге из стороны в сторону, неожиданно перестраивалась из одного ряда в другой, потом выехала на встречную полосу.

– Предположив, что водитель может находиться в состоянии опьянения, сотрудники Росгвардии приняли решение об остановке указанного транспортного средства, – сообщает пресс-служба областного управления Росгвардии. – Включив проблесковые маячки, росгвардейцы потребовали водителя прекратить движение, однако тот требование проигнорировал и свернул в сторону улицы 15-я Линия, где покинул салон автомобиля, однако скрыться гражданин не успел. Подоспевшие сотрудники Росгвардии обратили внимание на то, что мужчина заметно нервничал, при этом у него имелись явные признаки опьянения.

Как выяснилось, у водителя даже не было при себе документов на авто. Мужчину задержали и передали в полицию для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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