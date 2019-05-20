2019-05-20T14:28:24+03:00
Общество

В Омской области через суд снесут 21 аварийный дом

Это должны были сделать еще в прошлом году
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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В Омской области через суд снесут 21 аварийный домВ Омской области через суд снесут 21 аварийный домФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Нововаршавском районе еще в 2013-2017 году признали аварийными 21 дом. Людей из них расселили уже давно, однако опасные конструкции до сих пор никто не снес. По всем предписаниям дома должны были снести еще в 2017 и 2018 годах. Скорее всего, в районном бюджете на это нет денег. О том, что снос домов должен был пройти еще два года назад, выяснилось после проверки прокуратуры.

- Непринятие мер по сносу данных объектов недвижимости создает угрозу для жизни и здоровья людей, влечет беспрепятственный доступ в них посторонних лиц, - сказали в прокуратуре.

Чтобы районная администрация все же снесла дома, прокурорам пришлось обратиться в суд. Иск удовлетворили, теперь дома должны будут снести в ближайшее время. Также суд обязал администрацию вывезти с территории строительный мусор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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