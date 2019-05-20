В Омске рабочий упал с высоты четвертого этажа

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-20T13:24:49+03:00

Мужчину с множественными травмами увезли в реанимацию

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Инцидент произошел в Нефтяниках. По-предварительным данным, 20-летний кровельщик во время работы на доме упал с высоты четвертого этажа.

Молодой человек выжил, но получил множественные травмы. Как сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения, ему провели операцию. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В причинах и обстоятельства случившегося разбираются полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU