В Омске рабочий упал с высоты четвертого этажа
Мужчину с множественными травмами увезли в реанимацию
Пострадавшего увезли в реанимацию.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент произошел в Нефтяниках. По-предварительным данным, 20-летний кровельщик во время работы на доме упал с высоты четвертого этажа.
Молодой человек выжил, но получил множественные травмы. Как сообщили в пресс-службе областного министерства здравоохранения, ему провели операцию. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
В причинах и обстоятельства случившегося разбираются полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU