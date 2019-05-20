Мошенник обманул на 177 тысяч омичку, пытавшуюся продать детскую кроватку

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-20T12:28:11+03:00

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Омичка выставила на продажу кроватку на одном из сайтов бесплатных объявлений. Вскоре ей позвонил мужчина, который согласился купить кроватку за 4,5 тысячи рублей. Однако он сказал ей, что находится в другом городе и не сможет перевести ей деньги на карту. Мужчина попросил женщину подойти к банкомату, и по его указаниям она совершила несколько операций.

Как сообщили в полиции, мужчина сказал омичке, что перевел ей денег больше, чем требуется – смс о зачислении и правда пришла женщине. Всю переведенную сумму она сняла со счета и положила на счет, который ей продиктовал покупатель. Как позже выяснила женщина, «лишние» деньги, которые она перевела мошеннику, оказались ее же деньгами со сберегательного счета. Мошеннику она отдала свои накопленные 177 тысяч рублей. После женщина пришла в полицию, но мошенника еще не нашли, но на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU