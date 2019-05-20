СЕГОДНЯ 07:23 2019-05-20T07:26:09+03:00

Полицейские поймали омича, изготавливающего наркотики у себя в квартире Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

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В полиции узнали, что 32-летний житель Ленинского округа изготавливает наркотики прямо у себя в квартире. Через некоторое время его задержали с поличным – у мужчины нашли литровую канистру с 330 граммов наркотического психостимулятора, сообщили в полиции.

Как выяснилось, омич устроился закладчиком в интернет-магазин, там от кураторов наркобизнеса он получил реагенты, которые необходимы для изготовления наркотиков и стал производить их у себя дома. Мужчина делал мефедрон, который продавал через закладки в разных частях города.

Сейчас омича поместили под домашний арест и завели на него уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотического средства в крупном размере». Ему может грозить до 20 лет тюрьмы.

Омич, изготавливающий наркотики у себя в квартире.

ИСТОЧНИК KP.RU